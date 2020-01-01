Velvet AI (VELAI) Tokenomika

Velvet AI (VELAI) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Velvet AI (VELAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Velvet AI (VELAI) Informacije

Velvet AI is an advanced cryptocurrency trading system powered by artificial intelligence, currently tracking over 10,000 EVM wallets for trend analysis and early token detection. The platform provides AI-driven security analysis at the smart contract level to identify potential scams and assess trading risks based on liquidity metrics.

The ecosystem features a sophisticated terminal interface delivering real-time trading signals across ETH, Base, Arbitrum, and Avalanche networks. $VELAI token holders benefit from a 50/50 revenue sharing model through staking, with proceeds split between treasury growth and holder rewards.

Službena web stranica:
https://velvetai.xyz

Velvet AI (VELAI) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Velvet AI (VELAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 366.60K
$ 366.60K
Ukupna količina:
$ 1.11B
$ 1.11B
Količina u optjecaju:
$ 1.11B
$ 1.11B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 366.60K
$ 366.60K
Povijesni maksimum:
$ 0.00599055
$ 0.00599055
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00033219
$ 0.00033219

Velvet AI (VELAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Velvet AI (VELAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj VELAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja VELAI tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku VELAI tokena, istražite VELAI cijenu tokena uživo!

VELAI Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide VELAI? Naša VELAI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.