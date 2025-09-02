Više o VELAI

Velvet AI Cijena (VELAI)

Neuvršten

1 VELAI u USD cijena uživo:

$0.00026552
$0.00026552$0.00026552
-4.10%1D
Grafikon aktualnih cijena Velvet AI (VELAI)
Velvet AI (VELAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00599055
$ 0.00599055$ 0.00599055

$ 0
$ 0$ 0

+1.36%

-4.17%

+8.88%

+8.88%

Velvet AI (VELAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VELAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VELAI je $ 0.00599055, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VELAI se promijenio za +1.36% u posljednjih sat vremena, -4.17% u posljednjih 24 sata i +8.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Velvet AI (VELAI)

$ 293.40K
$ 293.40K$ 293.40K

--
----

$ 293.40K
$ 293.40K$ 293.40K

1.11B
1.11B 1.11B

1,105,000,000.0
1,105,000,000.0 1,105,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Velvet AI je $ 293.40K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VELAI je 1.11B, s ukupnom količinom od 1105000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 293.40K.

Velvet AI (VELAI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Velvet AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Velvet AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Velvet AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Velvet AI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-4.17%
30 dana$ 0+65.42%
60 dana$ 0+43.94%
90 dana$ 0--

Što je Velvet AI (VELAI)

Velvet AI is an advanced cryptocurrency trading system powered by artificial intelligence, currently tracking over 10,000 EVM wallets for trend analysis and early token detection. The platform provides AI-driven security analysis at the smart contract level to identify potential scams and assess trading risks based on liquidity metrics. The ecosystem features a sophisticated terminal interface delivering real-time trading signals across ETH, Base, Arbitrum, and Avalanche networks. $VELAI token holders benefit from a 50/50 revenue sharing model through staking, with proceeds split between treasury growth and holder rewards.

Resurs Velvet AI (VELAI)

Službena web-stranica

Velvet AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Velvet AI (VELAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Velvet AI (VELAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Velvet AI.

Provjerite Velvet AI predviđanje cijene sada!

VELAI u lokalnim valutama

Velvet AI (VELAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Velvet AI (VELAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VELAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Velvet AI (VELAI)

Koliko Velvet AI (VELAI) vrijedi danas?
Cijena VELAI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VELAI u USD?
Trenutačna cijena VELAI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Velvet AI?
Tržišna kapitalizacija za VELAI je $ 293.40K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VELAI?
Količina u optjecaju za VELAI je 1.11B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VELAI?
VELAI je postigao ATH cijenu od 0.00599055 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VELAI?
VELAI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VELAI?
24-satni obujam trgovanja za VELAI je -- USD.
Hoće li VELAI još narasti ove godine?
VELAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VELAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Velvet AI (VELAI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

