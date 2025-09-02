Velvet AI (VELAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00599055$ 0.00599055 $ 0.00599055 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.36% Promjena cijene (1D) -4.17% Promjena cijene (7D) +8.88% Promjena cijene (7D) +8.88%

Velvet AI (VELAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VELAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VELAI je $ 0.00599055, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VELAI se promijenio za +1.36% u posljednjih sat vremena, -4.17% u posljednjih 24 sata i +8.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Velvet AI (VELAI)

Tržišna kapitalizacija $ 293.40K$ 293.40K $ 293.40K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 293.40K$ 293.40K $ 293.40K Količina u optjecaju 1.11B 1.11B 1.11B Ukupna količina 1,105,000,000.0 1,105,000,000.0 1,105,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Velvet AI je $ 293.40K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VELAI je 1.11B, s ukupnom količinom od 1105000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 293.40K.