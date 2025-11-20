Velocis AI Cijena danas

Trenutačna cijena Velocis AI (VECAI) danas je $ 0.0000058, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije VECAI u USD je $ 0.0000058 po VECAI.

Velocis AI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4,932.3, s količinom u optjecaju od 851.00M VECAI. Tijekom posljednja 24 sata, VECAI trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00006838, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000574.

U kratkoročnim performansama, VECAI se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Velocis AI (VECAI)

Tržišna kapitalizacija $ 4.93K$ 4.93K $ 4.93K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.80K$ 5.80K $ 5.80K Količina u optjecaju 851.00M 851.00M 851.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

