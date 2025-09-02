VelasPad (VLXPAD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.31$ 1.31 $ 1.31 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +2.95% Promjena cijene (7D) +2.95%

VelasPad (VLXPAD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00265172. Tijekom protekla 24 sata, VLXPADtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VLXPAD je $ 1.31, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VLXPAD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +2.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu VelasPad (VLXPAD)

Trenutačna tržišna kapitalizacija VelasPad je $ 1.15M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VLXPAD je 433.06M, s ukupnom količinom od 433056137.5992859. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.15M.