Velas (VLX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00108132 $ 0.00108132 $ 0.00108132 24-satna najniža cijena $ 0.00448033 $ 0.00448033 $ 0.00448033 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00108132$ 0.00108132 $ 0.00108132 24-satna najviša cijena $ 0.00448033$ 0.00448033 $ 0.00448033 Najviša cijena ikada $ 0.568966$ 0.568966 $ 0.568966 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.06% Promjena cijene (1D) -74.79% Promjena cijene (7D) -1.18% Promjena cijene (7D) -1.18%

Velas (VLX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00110617. Tijekom protekla 24 sata, VLXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00108132 i najviše cijene $ 0.00448033, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VLX je $ 0.568966, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VLX se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, -74.79% u posljednjih 24 sata i -1.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Velas (VLX)

Tržišna kapitalizacija $ 3.04M$ 3.04M $ 3.04M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.04M$ 3.04M $ 3.04M Količina u optjecaju 2.75B 2.75B 2.75B Ukupna količina 2,749,060,294.460715 2,749,060,294.460715 2,749,060,294.460715

Trenutačna tržišna kapitalizacija Velas je $ 3.04M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VLX je 2.75B, s ukupnom količinom od 2749060294.460715. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.04M.