Velas Cijena (VLX)
-0.06%
-74.79%
-1.18%
-1.18%
Velas (VLX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00110617. Tijekom protekla 24 sata, VLXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00108132 i najviše cijene $ 0.00448033, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VLX je $ 0.568966, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VLX se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, -74.79% u posljednjih 24 sata i -1.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Velas je $ 3.04M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VLX je 2.75B, s ukupnom količinom od 2749060294.460715. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.04M.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Velas u USD iznosila je $ -0.003281743758493324.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Velas u USD iznosila je $ -0.0004862463.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Velas u USD iznosila je $ -0.0003725572.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Velas u USD iznosila je $ -0.0018951297511885825.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ -0.003281743758493324
|-74.79%
|30 dana
|$ -0.0004862463
|-43.95%
|60 dana
|$ -0.0003725572
|-33.67%
|90 dana
|$ -0.0018951297511885825
|-63.14%
"Velas AG, headquartered in Switzerland, is a new AI-operated dPoS (delegated proof of stake) blockchain project and an ecosystem on which one can build AI projects, dApps, smart contracts, etc. It is founded by the CEO of the world’s first and biggest altcoin payment processor platform from 2013 – Coinpayments.net – Alex Alexandrov. Coinpayments created a CPS coin to provide its active merchants and users of 3'000 000 000 a discount token for transactions and fees, and earn staking rewards vaulting their CPS coin. The development of Velas rooted from CPS, as the founders saw an opportunity to create an own proprietary AI enhanced Blockhain and consensus protocol, rather than using a third party solution which still has flaws. Development of Velas started 2 years ago. Coinpayments Coin to Velas coin (VLX) was done via Coinpayments platform on the 4th of July 2019 and will mark the day of Velas independence from original token. This will also launch first Stage described in Technical Paper. The purpose of Velas is to address and fix existing issues and challenges faced by most existing Blockchains, like centralization, 51% attack, nothing at stake problem, scalability, security, high upfront expenses, etc. It does so by using neural networks optimized by artificial intuition to enhance its consensus algorithm."
