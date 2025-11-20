Velar Cijena danas

Trenutačna cijena Velar (VELAR) danas je --, s promjenom od 0.63% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije VELAR u USD je -- po VELAR.

Velar trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 139,357, s količinom u optjecaju od 354.26M VELAR. Tijekom posljednja 24 sata, VELAR trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.380312, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, VELAR se kretao +1.57% u posljednjem satu i -25.65% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Velar (VELAR)

Tržišna kapitalizacija $ 139.36K$ 139.36K $ 139.36K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 393.37K$ 393.37K $ 393.37K Količina u optjecaju 354.26M 354.26M 354.26M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Velar je $ 139.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VELAR je 354.26M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 393.37K.