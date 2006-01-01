Vela Token (VELA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Vela Token (VELA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Vela Token (VELA) Informacije Vela Exchange is a permissionless, self-custody driven perpetual exchange built with innovative blockchain architecture to ensure fast transactions, secure trading, and extensibility into additional synthetic options and derivatives. The rewards structure of Vela Exchange is carefully balanced to manage token & rewards supply while maintaining high incentives for liquidity provisioning and trading. While perpetual trading is the first product of Vela Exchange, the long term vision of Vela Exchange is to provide traders with a home base complete with everything they need to trade crypto assets and leveraged products. This vision is always in motion at Vela Exchange and is an essential part of the Vela team’s ethos as we continue building in the cryptocurrency ecosystem. Službena web stranica: https://www.vela.exchange/ Bijela knjiga: https://www.vela.exchange/whitepaper.pdf Kupi VELA odmah!

Vela Token (VELA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Vela Token (VELA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 38.39K $ 38.39K $ 38.39K Ukupna količina: $ 35.00M $ 35.00M $ 35.00M Količina u optjecaju: $ 16.81M $ 16.81M $ 16.81M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 79.91K $ 79.91K $ 79.91K Povijesni maksimum: $ 7.67 $ 7.67 $ 7.67 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0022832 $ 0.0022832 $ 0.0022832 Saznajte više o cijeni Vela Token (VELA)

Vela Token (VELA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Vela Token (VELA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VELA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VELA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VELA tokena, istražite VELA cijenu tokena uživo!

