Vela Token (VELA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00248478 $ 0.00248478 $ 0.00248478 24-satna najniža cijena $ 0.00267512 $ 0.00267512 $ 0.00267512 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00248478$ 0.00248478 $ 0.00248478 24-satna najviša cijena $ 0.00267512$ 0.00267512 $ 0.00267512 Najviša cijena ikada $ 7.67$ 7.67 $ 7.67 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.05% Promjena cijene (1D) +6.67% Promjena cijene (7D) +10.13% Promjena cijene (7D) +10.13%

Vela Token (VELA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00266811. Tijekom protekla 24 sata, VELAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00248478 i najviše cijene $ 0.00267512, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VELA je $ 7.67, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VELA se promijenio za -0.05% u posljednjih sat vremena, +6.67% u posljednjih 24 sata i +10.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vela Token (VELA)

Tržišna kapitalizacija $ 44.86K$ 44.86K $ 44.86K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 93.38K$ 93.38K $ 93.38K Količina u optjecaju 16.81M 16.81M 16.81M Ukupna količina 35,000,000.0 35,000,000.0 35,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vela Token je $ 44.86K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VELA je 16.81M, s ukupnom količinom od 35000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 93.38K.