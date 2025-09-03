Više o VELA

Vela Token Logotip

Vela Token Cijena (VELA)

Neuvršten

1 VELA u USD cijena uživo:

$0.00266811
$0.00266811$0.00266811
+6.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Vela Token (VELA)
Vela Token (VELA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00248478
$ 0.00248478$ 0.00248478
24-satna najniža cijena
$ 0.00267512
$ 0.00267512$ 0.00267512
24-satna najviša cijena

$ 0.00248478
$ 0.00248478$ 0.00248478

$ 0.00267512
$ 0.00267512$ 0.00267512

$ 7.67
$ 7.67$ 7.67

$ 0
$ 0$ 0

-0.05%

+6.67%

+10.13%

+10.13%

Vela Token (VELA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00266811. Tijekom protekla 24 sata, VELAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00248478 i najviše cijene $ 0.00267512, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VELA je $ 7.67, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VELA se promijenio za -0.05% u posljednjih sat vremena, +6.67% u posljednjih 24 sata i +10.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vela Token (VELA)

$ 44.86K
$ 44.86K$ 44.86K

--
----

$ 93.38K
$ 93.38K$ 93.38K

16.81M
16.81M 16.81M

35,000,000.0
35,000,000.0 35,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vela Token je $ 44.86K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VELA je 16.81M, s ukupnom količinom od 35000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 93.38K.

Vela Token (VELA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Vela Token u USD iznosila je $ +0.00016681.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Vela Token u USD iznosila je $ -0.0004238799.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Vela Token u USD iznosila je $ +0.0100923179.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Vela Token u USD iznosila je $ -0.0005283673984705973.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00016681+6.67%
30 dana$ -0.0004238799-15.88%
60 dana$ +0.0100923179+378.26%
90 dana$ -0.0005283673984705973-16.52%

Što je Vela Token (VELA)

Vela Exchange is a permissionless, self-custody driven perpetual exchange built with innovative blockchain architecture to ensure fast transactions, secure trading, and extensibility into additional synthetic options and derivatives. The rewards structure of Vela Exchange is carefully balanced to manage token & rewards supply while maintaining high incentives for liquidity provisioning and trading. While perpetual trading is the first product of Vela Exchange, the long term vision of Vela Exchange is to provide traders with a home base complete with everything they need to trade crypto assets and leveraged products. This vision is always in motion at Vela Exchange and is an essential part of the Vela team’s ethos as we continue building in the cryptocurrency ecosystem.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Vela Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Vela Token (VELA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Vela Token (VELA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Vela Token.

Provjerite Vela Token predviđanje cijene sada!

VELA u lokalnim valutama

Vela Token (VELA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Vela Token (VELA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VELA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Vela Token (VELA)

Koliko Vela Token (VELA) vrijedi danas?
Cijena VELA uživo u USD je 0.00266811 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VELA u USD?
Trenutačna cijena VELA u USD je $ 0.00266811. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Vela Token?
Tržišna kapitalizacija za VELA je $ 44.86K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VELA?
Količina u optjecaju za VELA je 16.81M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VELA?
VELA je postigao ATH cijenu od 7.67 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VELA?
VELA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VELA?
24-satni obujam trgovanja za VELA je -- USD.
Hoće li VELA još narasti ove godine?
VELA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VELA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.