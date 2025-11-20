Veil Token Cijena danas

Trenutačna cijena Veil Token (VEIL) danas je $ 0.148047, s promjenom od 11.14% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije VEIL u USD je $ 0.148047 po VEIL.

Veil Token trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 10,172,129, s količinom u optjecaju od 68.73M VEIL. Tijekom posljednja 24 sata, VEIL trgovao je između $ 0.136497 (niska) i $ 0.169439 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.310953, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.02251824.

U kratkoročnim performansama, VEIL se kretao -4.71% u posljednjem satu i -7.95% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Veil Token (VEIL)

Tržišna kapitalizacija $ 10.17M$ 10.17M $ 10.17M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.84M$ 11.84M $ 11.84M Količina u optjecaju 68.73M 68.73M 68.73M Ukupna količina 79,999,999.93845622 79,999,999.93845622 79,999,999.93845622

