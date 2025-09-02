Vegas (VEGAS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.189048 24-satna najviša cijena $ 0.198483 Najviša cijena ikada $ 1.15 Najniža cijena $ 0.0090571 Promjena cijene (1H) +1.36% Promjena cijene (1D) +0.21% Promjena cijene (7D) -1.31%

Vegas (VEGAS) cijena u stvarnom vremenu je $0.198051. Tijekom protekla 24 sata, VEGAStrgovalo je između najniže cijene $ 0.189048 i najviše cijene $ 0.198483, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VEGAS je $ 1.15, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0090571.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VEGAS se promijenio za +1.36% u posljednjih sat vremena, +0.21% u posljednjih 24 sata i -1.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vegas (VEGAS)

Tržišna kapitalizacija $ 1.97M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.97M Količina u optjecaju 9.95M Ukupna količina 9,952,114.71

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vegas je $ 1.97M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VEGAS je 9.95M, s ukupnom količinom od 9952114.71. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.97M.