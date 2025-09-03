Vega Protocol (VEGA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00109348 $ 0.00109348 $ 0.00109348 24-satna najniža cijena $ 0.01080005 $ 0.01080005 $ 0.01080005 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00109348$ 0.00109348 $ 0.00109348 24-satna najviša cijena $ 0.01080005$ 0.01080005 $ 0.01080005 Najviša cijena ikada $ 23.93$ 23.93 $ 23.93 Najniža cijena $ 0.00104556$ 0.00104556 $ 0.00104556 Promjena cijene (1H) -0.45% Promjena cijene (1D) -1.85% Promjena cijene (7D) +68.80% Promjena cijene (7D) +68.80%

Vega Protocol (VEGA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00479184. Tijekom protekla 24 sata, VEGAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00109348 i najviše cijene $ 0.01080005, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VEGA je $ 23.93, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00104556.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VEGA se promijenio za -0.45% u posljednjih sat vremena, -1.85% u posljednjih 24 sata i +68.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vega Protocol (VEGA)

Tržišna kapitalizacija $ 297.88K$ 297.88K $ 297.88K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 312.06K$ 312.06K $ 312.06K Količina u optjecaju 62.05M 62.05M 62.05M Ukupna količina 64,999,723.0 64,999,723.0 64,999,723.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vega Protocol je $ 297.88K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VEGA je 62.05M, s ukupnom količinom od 64999723.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 312.06K.