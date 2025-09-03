Više o VEGA

Vega Protocol Logotip

Vega Protocol Cijena (VEGA)

Neuvršten

1 VEGA u USD cijena uživo:

$0.00479184
$0.00479184
-1.80%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Vega Protocol (VEGA)
Vega Protocol (VEGA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00109348
$ 0.00109348
24-satna najniža cijena
$ 0.01080005
$ 0.01080005
24-satna najviša cijena

$ 0.00109348
$ 0.00109348

$ 0.01080005
$ 0.01080005

$ 23.93
$ 23.93

$ 0.00104556
$ 0.00104556

-0.45%

-1.85%

+68.80%

+68.80%

Vega Protocol (VEGA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00479184. Tijekom protekla 24 sata, VEGAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00109348 i najviše cijene $ 0.01080005, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VEGA je $ 23.93, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00104556.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VEGA se promijenio za -0.45% u posljednjih sat vremena, -1.85% u posljednjih 24 sata i +68.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vega Protocol (VEGA)

$ 297.88K
$ 297.88K

--
--

$ 312.06K
$ 312.06K

62.05M
62.05M

64,999,723.0
64,999,723.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vega Protocol je $ 297.88K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VEGA je 62.05M, s ukupnom količinom od 64999723.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 312.06K.

Vega Protocol (VEGA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Vega Protocol u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Vega Protocol u USD iznosila je $ +0.0029228987.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Vega Protocol u USD iznosila je $ +0.0019688228.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Vega Protocol u USD iznosila je $ +0.0028115411595215843.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.85%
30 dana$ +0.0029228987+61.00%
60 dana$ +0.0019688228+41.09%
90 dana$ +0.0028115411595215843+141.98%

Što je Vega Protocol (VEGA)

Vega is a proof-of-stake blockchain, built on top of Tendermint, which makes it possible to trade derivatives on a decentralised network with comparable experience to centralised exchanges.

Resurs Vega Protocol (VEGA)

Službena web-stranica

Vega Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Vega Protocol (VEGA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Vega Protocol (VEGA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Vega Protocol.

Provjerite Vega Protocol predviđanje cijene sada!

VEGA u lokalnim valutama

Vega Protocol (VEGA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Vega Protocol (VEGA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VEGA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Vega Protocol (VEGA)

Koliko Vega Protocol (VEGA) vrijedi danas?
Cijena VEGA uživo u USD je 0.00479184 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VEGA u USD?
Trenutačna cijena VEGA u USD je $ 0.00479184. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Vega Protocol?
Tržišna kapitalizacija za VEGA je $ 297.88K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VEGA?
Količina u optjecaju za VEGA je 62.05M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VEGA?
VEGA je postigao ATH cijenu od 23.93 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VEGA?
VEGA je vidio ATL cijenu od 0.00104556 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VEGA?
24-satni obujam trgovanja za VEGA je -- USD.
Hoće li VEGA još narasti ove godine?
VEGA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VEGA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Vega Protocol (VEGA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.