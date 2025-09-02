Više o VED

VedoraAI Cijena (VED)

1 VED u USD cijena uživo:

$0.287026
$0.287026$0.287026
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena VedoraAI (VED)
VedoraAI (VED) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.484201
$ 0.484201$ 0.484201

$ 0.00602294
$ 0.00602294$ 0.00602294

--

--

0.00%

0.00%

VedoraAI (VED) cijena u stvarnom vremenu je $0.287026. Tijekom protekla 24 sata, VEDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VED je $ 0.484201, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00602294.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VED se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu VedoraAI (VED)

$ 24.67M
$ 24.67M$ 24.67M

--
----

$ 28.70M
$ 28.70M$ 28.70M

85.95M
85.95M 85.95M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija VedoraAI je $ 24.67M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VED je 85.95M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.70M.

VedoraAI (VED) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz VedoraAI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz VedoraAI u USD iznosila je $ -0.0357186635.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz VedoraAI u USD iznosila je $ +0.0091425243.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz VedoraAI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ -0.0357186635-12.44%
60 dana$ +0.0091425243+3.19%
90 dana$ 0--

Što je VedoraAI (VED)

Vedora AI is essentially a Layer 2 blockchain purpose-built for AI-driven decentralized applications. The scalable, low-cost infrastructure is optimized for AI agents and machine learning systems, providing the perfect environment for innovation. The development of AI Layer 2 blockchains like Vedora AI represents a significant step forward in making AI more efficient, accessible, and decentralised. These technologies offer a practical solution to some of the biggest challenges in AI and blockchain, such as scalability, cost, and data privacy. By decentralising the infrastructure needed for AI, platforms like Vedora AI not only reduce costs but also open the door for more people and organisations to participate in the AI economy. This democratization of AI could lead to faster innovation and a more equitable distribution of the benefits of these technologies.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

VedoraAI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će VedoraAI (VED) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših VedoraAI (VED) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za VedoraAI.

Provjerite VedoraAI predviđanje cijene sada!

VED u lokalnim valutama

VedoraAI (VED) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike VedoraAI (VED) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VED opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o VedoraAI (VED)

Koliko VedoraAI (VED) vrijedi danas?
Cijena VED uživo u USD je 0.287026 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VED u USD?
Trenutačna cijena VED u USD je $ 0.287026. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija VedoraAI?
Tržišna kapitalizacija za VED je $ 24.67M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VED?
Količina u optjecaju za VED je 85.95M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VED?
VED je postigao ATH cijenu od 0.484201 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VED?
VED je vidio ATL cijenu od 0.00602294 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VED?
24-satni obujam trgovanja za VED je -- USD.
Hoće li VED još narasti ove godine?
VED mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VED predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.