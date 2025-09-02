VedoraAI (VED) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.484201$ 0.484201 $ 0.484201 Najniža cijena $ 0.00602294$ 0.00602294 $ 0.00602294 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

VedoraAI (VED) cijena u stvarnom vremenu je $0.287026. Tijekom protekla 24 sata, VEDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VED je $ 0.484201, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00602294.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VED se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu VedoraAI (VED)

Tržišna kapitalizacija $ 24.67M$ 24.67M $ 24.67M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 28.70M$ 28.70M $ 28.70M Količina u optjecaju 85.95M 85.95M 85.95M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija VedoraAI je $ 24.67M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VED je 85.95M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.70M.