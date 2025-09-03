veDAO (WEVE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00004342 24-satna najniža cijena $ 0.00004566 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.404308 Najniža cijena $ 0.00002967 Promjena cijene (1H) -0.27% Promjena cijene (1D) -3.23% Promjena cijene (7D) -8.99%

Informacije o tržištu veDAO (WEVE)

Tržišna kapitalizacija $ 13.02K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.03K Količina u optjecaju 297.51M Ukupna količina 434,748,864.0

