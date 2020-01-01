Vector Finance (VTX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Vector Finance (VTX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Vector Finance (VTX) Informacije Vector Finance: The premier yield booster on the Avalanche blockchain for advanced DeFi strategies. Users can deposit on Vector and: Earn substantial rewards from our Trader Joe staking program with zJOE.

Boost their yields through our program on Platypus Finance and earn with xPTP.

Gain sAVAX rewards through our partnership with Benqi using xQI. Start boosting your DeFi yields today! Službena web stranica: https://vectorfinance.io/ Bijela knjiga: https://docs.vectorfinance.io/ Kupi VTX odmah!

Vector Finance (VTX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Vector Finance (VTX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 771.08K $ 771.08K $ 771.08K Ukupna količina: $ 59.21M $ 59.21M $ 59.21M Količina u optjecaju: $ 59.21M $ 59.21M $ 59.21M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 771.08K $ 771.08K $ 771.08K Povijesni maksimum: $ 1.6 $ 1.6 $ 1.6 Povijesni minimum: $ 0.0060124 $ 0.0060124 $ 0.0060124 Trenutna cijena: $ 0.01302306 $ 0.01302306 $ 0.01302306 Saznajte više o cijeni Vector Finance (VTX)

Vector Finance (VTX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Vector Finance (VTX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VTX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VTX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VTX tokena, istražite VTX cijenu tokena uživo!

VTX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide VTX? Naša VTX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte VTX predviđanje cijene tokena odmah!

