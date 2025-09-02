Vector Finance (VTX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01212163 $ 0.01212163 $ 0.01212163 24-satna najniža cijena $ 0.01284693 $ 0.01284693 $ 0.01284693 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01212163$ 0.01212163 $ 0.01212163 24-satna najviša cijena $ 0.01284693$ 0.01284693 $ 0.01284693 Najviša cijena ikada $ 1.6$ 1.6 $ 1.6 Najniža cijena $ 0.0060124$ 0.0060124 $ 0.0060124 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.07% Promjena cijene (7D) +23.57% Promjena cijene (7D) +23.57%

Vector Finance (VTX) cijena u stvarnom vremenu je $0.0127006. Tijekom protekla 24 sata, VTXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01212163 i najviše cijene $ 0.01284693, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VTX je $ 1.6, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0060124.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VTX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.07% u posljednjih 24 sata i +23.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vector Finance (VTX)

Tržišna kapitalizacija $ 751.98K$ 751.98K $ 751.98K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 751.98K$ 751.98K $ 751.98K Količina u optjecaju 59.21M 59.21M 59.21M Ukupna količina 59,208,525.18395426 59,208,525.18395426 59,208,525.18395426

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vector Finance je $ 751.98K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VTX je 59.21M, s ukupnom količinom od 59208525.18395426. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 751.98K.