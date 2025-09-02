Više o VTX

Vector Finance Logotip

Vector Finance Cijena (VTX)

1 VTX u USD cijena uživo:

$0.0127006
$0.0127006$0.0127006
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Vector Finance (VTX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:41:35 (UTC+8)

Vector Finance (VTX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01212163
24-satna najniža cijena
$ 0.01284693
24-satna najviša cijena

$ 0.01212163
$ 0.01284693
$ 1.6
$ 0.0060124
--

+0.07%

+23.57%

+23.57%

Vector Finance (VTX) cijena u stvarnom vremenu je $0.0127006. Tijekom protekla 24 sata, VTXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01212163 i najviše cijene $ 0.01284693, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VTX je $ 1.6, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0060124.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VTX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.07% u posljednjih 24 sata i +23.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vector Finance (VTX)

$ 751.98K
--
$ 751.98K
59.21M
59,208,525.18395426
Trenutačna tržišna kapitalizacija Vector Finance je $ 751.98K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VTX je 59.21M, s ukupnom količinom od 59208525.18395426. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 751.98K.

Vector Finance (VTX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Vector Finance u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Vector Finance u USD iznosila je $ +0.0049398869.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Vector Finance u USD iznosila je $ +0.0062745244.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Vector Finance u USD iznosila je $ +0.003542152544471618.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.07%
30 dana$ +0.0049398869+38.89%
60 dana$ +0.0062745244+49.40%
90 dana$ +0.003542152544471618+38.68%

Što je Vector Finance (VTX)

Vector Finance: The premier yield booster on the Avalanche blockchain for advanced DeFi strategies. Users can deposit on Vector and: - Earn substantial rewards from our Trader Joe staking program with zJOE. - Boost their yields through our program on Platypus Finance and earn with xPTP. - Gain sAVAX rewards through our partnership with Benqi using xQI. Start boosting your DeFi yields today!

Resurs Vector Finance (VTX)

Službena web-stranica

Vector Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Vector Finance (VTX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Vector Finance (VTX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Vector Finance.

Provjerite Vector Finance predviđanje cijene sada!

VTX u lokalnim valutama

Vector Finance (VTX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Vector Finance (VTX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VTX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Vector Finance (VTX)

Koliko Vector Finance (VTX) vrijedi danas?
Cijena VTX uživo u USD je 0.0127006 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VTX u USD?
Trenutačna cijena VTX u USD je $ 0.0127006. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Vector Finance?
Tržišna kapitalizacija za VTX je $ 751.98K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VTX?
Količina u optjecaju za VTX je 59.21M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VTX?
VTX je postigao ATH cijenu od 1.6 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VTX?
VTX je vidio ATL cijenu od 0.0060124 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VTX?
24-satni obujam trgovanja za VTX je -- USD.
Hoće li VTX još narasti ove godine?
VTX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VTX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.