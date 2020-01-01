VCGamers (VCG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u VCGamers (VCG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

VCGamers (VCG) Informacije $VCG is developed on top of a social commerce platform that connects gamers and enables them to buy and sell digital gaming items and gaming NFTs. This gives $VCG a real practical utility within the VCGamers ecosystem. Embrace a platform where gamers and blockchain converge! Službena web stranica: https://vcgamers.com/ Kupi VCG odmah!

VCGamers (VCG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za VCGamers (VCG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 935.88K $ 935.88K $ 935.88K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 935.89K $ 935.89K $ 935.89K Povijesni maksimum: $ 0.19225 $ 0.19225 $ 0.19225 Povijesni minimum: $ 0.0050598 $ 0.0050598 $ 0.0050598 Trenutna cijena: $ 0.00935933 $ 0.00935933 $ 0.00935933 Saznajte više o cijeni VCGamers (VCG)

VCGamers (VCG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike VCGamers (VCG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VCG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VCG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VCG tokena, istražite VCG cijenu tokena uživo!

VCG Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide VCG? Naša VCG stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte VCG predviđanje cijene tokena odmah!

