VCGamers (VCG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00961118 24-satna najviša cijena $ 0.01035105 Najviša cijena ikada $ 0.19225 Najniža cijena $ 0.0050598 Promjena cijene (1H) +0.03% Promjena cijene (1D) +3.92% Promjena cijene (7D) +3.15%

VCGamers (VCG) cijena u stvarnom vremenu je $0.01005183. Tijekom protekla 24 sata, VCGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00961118 i najviše cijene $ 0.01035105, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VCG je $ 0.19225, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0050598.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VCG se promijenio za +0.03% u posljednjih sat vremena, +3.92% u posljednjih 24 sata i +3.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu VCGamers (VCG)

Tržišna kapitalizacija $ 1.01M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.01M Količina u optjecaju 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija VCGamers je $ 1.01M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VCG je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.01M.