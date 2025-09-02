Više o VCG

VCGamers Logotip

VCGamers Cijena (VCG)

Neuvršten

1 VCG u USD cijena uživo:

$0.01005157
$0.01005157
+3.80%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena VCGamers (VCG)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:20:05 (UTC+8)

VCGamers (VCG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00961118
$ 0.00961118
24-satna najniža cijena
$ 0.01035105
$ 0.01035105
24-satna najviša cijena

$ 0.00961118
$ 0.00961118

$ 0.01035105
$ 0.01035105

$ 0.19225
$ 0.19225

$ 0.0050598
$ 0.0050598

+0.03%

+3.92%

+3.15%

+3.15%

VCGamers (VCG) cijena u stvarnom vremenu je $0.01005183. Tijekom protekla 24 sata, VCGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00961118 i najviše cijene $ 0.01035105, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VCG je $ 0.19225, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0050598.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VCG se promijenio za +0.03% u posljednjih sat vremena, +3.92% u posljednjih 24 sata i +3.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu VCGamers (VCG)

$ 1.01M
$ 1.01M

--
--

$ 1.01M
$ 1.01M

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija VCGamers je $ 1.01M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VCG je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.01M.

VCGamers (VCG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz VCGamers u USD iznosila je $ +0.00037923.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz VCGamers u USD iznosila je $ +0.0016552720.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz VCGamers u USD iznosila je $ +0.0033556908.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz VCGamers u USD iznosila je $ +0.002016161999149898.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00037923+3.92%
30 dana$ +0.0016552720+16.47%
60 dana$ +0.0033556908+33.38%
90 dana$ +0.002016161999149898+25.09%

Što je VCGamers (VCG)

$VCG is developed on top of a social commerce platform that connects gamers and enables them to buy and sell digital gaming items and gaming NFTs. This gives $VCG a real practical utility within the VCGamers ecosystem. Embrace a platform where gamers and blockchain converge!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs VCGamers (VCG)

Službena web-stranica

VCGamers Predviđanje cijene (USD)

Koliko će VCGamers (VCG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših VCGamers (VCG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za VCGamers.

Provjerite VCGamers predviđanje cijene sada!

VCG u lokalnim valutama

VCGamers (VCG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike VCGamers (VCG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VCG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o VCGamers (VCG)

Koliko VCGamers (VCG) vrijedi danas?
Cijena VCG uživo u USD je 0.01005183 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VCG u USD?
Trenutačna cijena VCG u USD je $ 0.01005183. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija VCGamers?
Tržišna kapitalizacija za VCG je $ 1.01M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VCG?
Količina u optjecaju za VCG je 100.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VCG?
VCG je postigao ATH cijenu od 0.19225 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VCG?
VCG je vidio ATL cijenu od 0.0050598 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VCG?
24-satni obujam trgovanja za VCG je -- USD.
Hoće li VCG još narasti ove godine?
VCG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VCG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:20:05 (UTC+8)

