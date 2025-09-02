Vaultka (VKA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00679024 24-satna najviša cijena $ 0.00708223 Najviša cijena ikada $ 0.300445 Najniža cijena $ 0.00548097 Promjena cijene (1H) +2.78% Promjena cijene (1D) -0.13% Promjena cijene (7D) -2.56%

Vaultka (VKA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00701571. Tijekom protekla 24 sata, VKAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00679024 i najviše cijene $ 0.00708223, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VKA je $ 0.300445, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00548097.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VKA se promijenio za +2.78% u posljednjih sat vremena, -0.13% u posljednjih 24 sata i -2.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vaultka (VKA)

Tržišna kapitalizacija $ 283.82K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 700.74K Količina u optjecaju 40.50M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vaultka je $ 283.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VKA je 40.50M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 700.74K.