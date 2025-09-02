Više o VKA

Vaultka Cijena (VKA)

1 VKA u USD cijena uživo:

$0.00701571
$0.00701571$0.00701571
-0.10%1D
Grafikon aktualnih cijena Vaultka (VKA)
Vaultka (VKA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00679024
$ 0.00679024$ 0.00679024
24-satna najniža cijena
$ 0.00708223
$ 0.00708223$ 0.00708223
24-satna najviša cijena

$ 0.00679024
$ 0.00679024$ 0.00679024

$ 0.00708223
$ 0.00708223$ 0.00708223

$ 0.300445
$ 0.300445$ 0.300445

$ 0.00548097
$ 0.00548097$ 0.00548097

+2.78%

-0.13%

-2.56%

-2.56%

Vaultka (VKA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00701571. Tijekom protekla 24 sata, VKAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00679024 i najviše cijene $ 0.00708223, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VKA je $ 0.300445, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00548097.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VKA se promijenio za +2.78% u posljednjih sat vremena, -0.13% u posljednjih 24 sata i -2.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vaultka (VKA)

$ 283.82K
$ 283.82K$ 283.82K

--
----

$ 700.74K
$ 700.74K$ 700.74K

40.50M
40.50M 40.50M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vaultka je $ 283.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VKA je 40.50M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 700.74K.

Vaultka (VKA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Vaultka u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Vaultka u USD iznosila je $ -0.0002632434.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Vaultka u USD iznosila je $ +0.0009266440.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Vaultka u USD iznosila je $ -0.000368958490547113.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.13%
30 dana$ -0.0002632434-3.75%
60 dana$ +0.0009266440+13.21%
90 dana$ -0.000368958490547113-4.99%

Što je Vaultka (VKA)

Vaultka is a DeFi protocol with clear market positioning as the catalyst of Decentralized Perpetual Exchange (Perp DEX) on Arbitrum $VKA is the Governance token of Vaultka Utility: Reward Boosts Protocol fee share Voting gauges Deflationary mechanism Leaderboard points

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Vaultka Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Vaultka (VKA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Vaultka (VKA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Vaultka.

Provjerite Vaultka predviđanje cijene sada!

VKA u lokalnim valutama

Vaultka (VKA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Vaultka (VKA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VKA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Vaultka (VKA)

Koliko Vaultka (VKA) vrijedi danas?
Cijena VKA uživo u USD je 0.00701571 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VKA u USD?
Trenutačna cijena VKA u USD je $ 0.00701571. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Vaultka?
Tržišna kapitalizacija za VKA je $ 283.82K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VKA?
Količina u optjecaju za VKA je 40.50M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VKA?
VKA je postigao ATH cijenu od 0.300445 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VKA?
VKA je vidio ATL cijenu od 0.00548097 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VKA?
24-satni obujam trgovanja za VKA je -- USD.
Hoće li VKA još narasti ove godine?
VKA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VKA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Vaultka (VKA) Važna ažuriranja industrije

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.