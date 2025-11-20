Vaultec Cijena danas

Trenutačna cijena Vaultec (VLT) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije VLT u USD je -- po VLT.

Vaultec trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,743.82, s količinom u optjecaju od 100.00M VLT. Tijekom posljednja 24 sata, VLT trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00814746, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, VLT se kretao -- u posljednjem satu i -11.31% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Vaultec (VLT)

Tržišna kapitalizacija $ 5.74K$ 5.74K $ 5.74K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.74K$ 5.74K $ 5.74K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vaultec je $ 5.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VLT je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.74K.