VaultCraft (VCX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.156593 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -98.07%

VaultCraft (VCX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VCXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VCX je $ 0.156593, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VCX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -98.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu VaultCraft (VCX)

Tržišna kapitalizacija $ 64.95K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 69.70K Količina u optjecaju 756.80M Ukupna količina 812,125,572.2354612

Trenutačna tržišna kapitalizacija VaultCraft je $ 64.95K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VCX je 756.80M, s ukupnom količinom od 812125572.2354612. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 69.70K.