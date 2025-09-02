Vault Zero (VZ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00107794$ 0.00107794 $ 0.00107794 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +10.91% Promjena cijene (7D) +10.91%

Vault Zero (VZ) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VZtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VZ je $ 0.00107794, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VZ se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +10.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vault Zero (VZ)

Tržišna kapitalizacija $ 85.24K$ 85.24K $ 85.24K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 85.24K$ 85.24K $ 85.24K Količina u optjecaju 2.88B 2.88B 2.88B Ukupna količina 2,880,355,374.2035413 2,880,355,374.2035413 2,880,355,374.2035413

