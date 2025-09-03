Vault Terminal (VAULT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00003216 24-satna najniža cijena $ 0.0000339 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.00651749 Najniža cijena $ 0.00003216 Promjena cijene (1H) +2.65% Promjena cijene (1D) +2.80% Promjena cijene (7D) -2.30%

Vault Terminal (VAULT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00003383. Tijekom protekla 24 sata, VAULTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00003216 i najviše cijene $ 0.0000339, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VAULT je $ 0.00651749, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00003216.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VAULT se promijenio za +2.65% u posljednjih sat vremena, +2.80% u posljednjih 24 sata i -2.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vault Terminal (VAULT)

Tržišna kapitalizacija $ 32.61K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 32.61K Količina u optjecaju 963.96M Ukupna količina 963,957,697.924258

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vault Terminal je $ 32.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VAULT je 963.96M, s ukupnom količinom od 963957697.924258. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.61K.