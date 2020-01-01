Vault Overflow (VAULT) Tokenomika

Vault Overflow (VAULT) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Vault Overflow (VAULT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Vault Overflow (VAULT) Informacije

We're building a personal finance app on top of the Hyperliquid Dex.

This app is meant to offer a safe and streamlined experience for retail users, including:

  • An easier onboarding experience that allows crosschain and bank deposits
  • Portfolio Management
  • Long term positions building tools like DCA and auto-invest
  • Spot token trading
  • Low leverage futures products
  • A series of auto-rebalancing indexes for top tokens
  • More complex strategies like pair trading and delta-neutral positions
  • Hyperliquid EVM support for money markets and more

Službena web stranica:
https://www.vaultoverflow.com/

Vault Overflow (VAULT) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Vault Overflow (VAULT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 64.98K
$ 64.98K$ 64.98K
Ukupna količina:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
Količina u optjecaju:
$ 3.69M
$ 3.69M$ 3.69M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 175.91K
$ 175.91K$ 175.91K
Povijesni maksimum:
$ 0.276619
$ 0.276619$ 0.276619
Povijesni minimum:
$ 0.01759671
$ 0.01759671$ 0.01759671
Trenutna cijena:
$ 0.01759673
$ 0.01759673$ 0.01759673

Vault Overflow (VAULT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Vault Overflow (VAULT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj VAULT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja VAULT tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku VAULT tokena, istražite VAULT cijenu tokena uživo!

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.