Vault Overflow (VAULT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.02281059 $ 0.02281059 $ 0.02281059 24-satna najniža cijena $ 0.02357665 $ 0.02357665 $ 0.02357665 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.02281059$ 0.02281059 $ 0.02281059 24-satna najviša cijena $ 0.02357665$ 0.02357665 $ 0.02357665 Najviša cijena ikada $ 0.276619$ 0.276619 $ 0.276619 Najniža cijena $ 0.02281015$ 0.02281015 $ 0.02281015 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +3.33% Promjena cijene (7D) -2.37% Promjena cijene (7D) -2.37%

Vault Overflow (VAULT) cijena u stvarnom vremenu je $0.02357446. Tijekom protekla 24 sata, VAULTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02281059 i najviše cijene $ 0.02357665, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VAULT je $ 0.276619, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02281015.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VAULT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +3.33% u posljednjih 24 sata i -2.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vault Overflow (VAULT)

Tržišna kapitalizacija $ 87.06K$ 87.06K $ 87.06K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 235.67K$ 235.67K $ 235.67K Količina u optjecaju 3.69M 3.69M 3.69M Ukupna količina 9,996,688.39771002 9,996,688.39771002 9,996,688.39771002

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vault Overflow je $ 87.06K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VAULT je 3.69M, s ukupnom količinom od 9996688.39771002. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 235.67K.