Vault AI Logotip

Vault AI Cijena ($VAULT)

Neuvršten

1 $VAULT u USD cijena uživo:

$0.00192208
$0.00192208$0.00192208
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Vault AI ($VAULT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:01:54 (UTC+8)

Vault AI ($VAULT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.382574
$ 0.382574$ 0.382574

$ 0.00135517
$ 0.00135517$ 0.00135517

--

--

-1.79%

-1.79%

Vault AI ($VAULT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00192208. Tijekom protekla 24 sata, $VAULTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $VAULT je $ 0.382574, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00135517.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $VAULT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -1.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vault AI ($VAULT)

$ 192.21K
$ 192.21K$ 192.21K

--
----

$ 192.21K
$ 192.21K$ 192.21K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vault AI je $ 192.21K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $VAULT je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 192.21K.

Vault AI ($VAULT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Vault AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Vault AI u USD iznosila je $ +0.0002140995.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Vault AI u USD iznosila je $ -0.0001835246.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Vault AI u USD iznosila je $ -0.000822243130386484.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0002140995+11.14%
60 dana$ -0.0001835246-9.54%
90 dana$ -0.000822243130386484-29.96%

Što je Vault AI ($VAULT)

Designed to address modern-day crypto ecosystem requirements. With our pioneering decentralized escrow service. We aim to deliver an unparalleled user experience by utilizing social dapp integration, AI and gamification. $Vault Token Utilization Allocation of 1% of escrow fees to the Revenue Sharing Pool for $VAULT holders. Using Escrow Fees to support product development and marketing. Notably, the market demand for our offerings is evident. Global SaaS escrow services market was $5.4 billion in 2021 and is projected to hit $18.4 billion by 2031. Phase 1 Laying the Foundations Token Launch: The dawn of a new era with $VAULT. Coin Listing Sites: Enhancing visibility and accessibility. Marketing, User Growth, and Acquisition: Amplifying our presence and building a robust community. VaultEscrowBot Release: Introducing our decentralized escrow solution. Partnership Announcements: Joining hands with industry leaders for a brighter future. Phase 2 Expansion and Diversification Vault Discord Bot: Expanding our ecosystem to Discord enthusiasts. Vault iOS & Android App: Taking user experience to fingertips, across all devices. Hire Social Media Management Agency: Streamlining and enhancing our digital presence. Large Partnerships: Collaborating with giants for mutual growth. Anonymous Transactions and Mixing Service: Prioritizing privacy and security in every transaction. Phase 3 Setting Industry Benchmarks Speed and Security Application Update: Because efficiency and safety are paramount. Sponsorships: Aligning with esteemed events and platforms for greater outreach. Livestream Promotions: Engaging with our community in real-time.

Vault AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Vault AI ($VAULT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Vault AI ($VAULT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Vault AI.

Provjerite Vault AI predviđanje cijene sada!

$VAULT u lokalnim valutama

Vault AI ($VAULT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Vault AI ($VAULT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o $VAULT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Vault AI ($VAULT)

Koliko Vault AI ($VAULT) vrijedi danas?
Cijena $VAULT uživo u USD je 0.00192208 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena $VAULT u USD?
Trenutačna cijena $VAULT u USD je $ 0.00192208. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Vault AI?
Tržišna kapitalizacija za $VAULT je $ 192.21K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za $VAULT?
Količina u optjecaju za $VAULT je 100.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za $VAULT?
$VAULT je postigao ATH cijenu od 0.382574 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za $VAULT?
$VAULT je vidio ATL cijenu od 0.00135517 USD.
Koliki je obujam trgovanja za $VAULT?
24-satni obujam trgovanja za $VAULT je -- USD.
Hoće li $VAULT još narasti ove godine?
$VAULT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte $VAULT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:01:54 (UTC+8)

