Vault AI ($VAULT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.382574$ 0.382574 $ 0.382574 Najniža cijena $ 0.00135517$ 0.00135517 $ 0.00135517 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -1.79% Promjena cijene (7D) -1.79%

Vault AI ($VAULT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00192208. Tijekom protekla 24 sata, $VAULTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $VAULT je $ 0.382574, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00135517.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $VAULT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -1.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vault AI ($VAULT)

Tržišna kapitalizacija $ 192.21K$ 192.21K $ 192.21K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 192.21K$ 192.21K $ 192.21K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vault AI je $ 192.21K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $VAULT je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 192.21K.