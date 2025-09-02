Vasco da Gama Fan Token (VASCO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.076097 24-satna najviša cijena $ 0.077049 Najviša cijena ikada $ 2.68 Najniža cijena $ 0.076097 Promjena cijene (1H) +0.64% Promjena cijene (1D) +1.09% Promjena cijene (7D) -18.50%

Vasco da Gama Fan Token (VASCO) cijena u stvarnom vremenu je $0.07712. Tijekom protekla 24 sata, VASCOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.076097 i najviše cijene $ 0.077049, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VASCO je $ 2.68, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.076097.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VASCO se promijenio za +0.64% u posljednjih sat vremena, +1.09% u posljednjih 24 sata i -18.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vasco da Gama Fan Token (VASCO)

Tržišna kapitalizacija $ 115.82K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.54M Količina u optjecaju 1.50M Ukupna količina 20,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vasco da Gama Fan Token je $ 115.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VASCO je 1.50M, s ukupnom količinom od 20000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.54M.