Vapor (VAPOR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.160208$ 0.160208 $ 0.160208 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) +88.57% Promjena cijene (7D) +105.64% Promjena cijene (7D) +105.64%

Vapor (VAPOR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VAPORtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VAPOR je $ 0.160208, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VAPOR se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, +88.57% u posljednjih 24 sata i +105.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vapor (VAPOR)

Tržišna kapitalizacija $ 528.96K$ 528.96K $ 528.96K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 528.96K$ 528.96K $ 528.96K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,001,932,831.0 1,001,932,831.0 1,001,932,831.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vapor je $ 528.96K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VAPOR je 1.00B, s ukupnom količinom od 1001932831.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 528.96K.