Vapor Logotip

Vapor Cijena (VAPOR)

Neuvršten

1 VAPOR u USD cijena uživo:

$0.00052794
$0.00052794$0.00052794
+88.50%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Vapor (VAPOR)
Vapor (VAPOR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.160208
$ 0.160208$ 0.160208

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

+88.57%

+105.64%

+105.64%

Vapor (VAPOR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VAPORtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VAPOR je $ 0.160208, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VAPOR se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, +88.57% u posljednjih 24 sata i +105.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vapor (VAPOR)

$ 528.96K
$ 528.96K$ 528.96K

--
----

$ 528.96K
$ 528.96K$ 528.96K

1.00B
1.00B 1.00B

1,001,932,831.0
1,001,932,831.0 1,001,932,831.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vapor je $ 528.96K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VAPOR je 1.00B, s ukupnom količinom od 1001932831.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 528.96K.

Vapor (VAPOR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Vapor u USD iznosila je $ +0.00024797.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Vapor u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Vapor u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Vapor u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00024797+88.57%
30 dana$ 0+110.05%
60 dana$ 0-16.38%
90 dana$ 0--

Što je Vapor (VAPOR)

Vaporware is a no-code AI agent launchpad powered by Hyperliquid L1 and ai16z. Users are able to create agents that interact on Telegram, X, and more. Once the hyperliquid EVM launches those agents will also be able to be tied to a token that can be traded on the native exchanges on the EVM. All agents tokens are paired with VAPOR. The launchpad is currently live in an alpha stage and should move to the full launch soon.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Resurs Vapor (VAPOR)

Službena web-stranica

Vapor Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Vapor (VAPOR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Vapor (VAPOR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Vapor.

Provjerite Vapor predviđanje cijene sada!

VAPOR u lokalnim valutama

Vapor (VAPOR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Vapor (VAPOR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VAPOR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Vapor (VAPOR)

Koliko Vapor (VAPOR) vrijedi danas?
Cijena VAPOR uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VAPOR u USD?
Trenutačna cijena VAPOR u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Vapor?
Tržišna kapitalizacija za VAPOR je $ 528.96K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VAPOR?
Količina u optjecaju za VAPOR je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VAPOR?
VAPOR je postigao ATH cijenu od 0.160208 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VAPOR?
VAPOR je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VAPOR?
24-satni obujam trgovanja za VAPOR je -- USD.
Hoće li VAPOR još narasti ove godine?
VAPOR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VAPOR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke.