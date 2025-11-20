Vanguard xStock Cijena danas

Trenutačna cijena Vanguard xStock (VTIX) danas je $ 325.33, s promjenom od 0.54% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije VTIX u USD je $ 325.33 po VTIX.

Vanguard xStock trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,865,741, s količinom u optjecaju od 5.67K VTIX. Tijekom posljednja 24 sata, VTIX trgovao je između $ 323.39 (niska) i $ 332.67 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 339.15, dok je rekordna najniža cijena bila $ 304.19.

U kratkoročnim performansama, VTIX se kretao -2.13% u posljednjem satu i -3.15% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Vanguard xStock (VTIX)

Tržišna kapitalizacija $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.77M$ 8.77M $ 8.77M Količina u optjecaju 5.67K 5.67K 5.67K Ukupna količina 26,661.05428827932 26,661.05428827932 26,661.05428827932

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vanguard xStock je $ 1.87M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VTIX je 5.67K, s ukupnom količinom od 26661.05428827932. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.77M.