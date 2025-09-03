Više o VS

VS Informacije o cijeni

VS Službena web stranica

VS Tokenomija

VS Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

vampAIre squid Logotip

vampAIre squid Cijena (VS)

Neuvršten

1 VS u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena vampAIre squid (VS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:38:04 (UTC+8)

vampAIre squid (VS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0018908
$ 0.0018908$ 0.0018908

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-3.69%

-3.69%

vampAIre squid (VS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VS je $ 0.0018908, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -3.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu vampAIre squid (VS)

$ 10.87K
$ 10.87K$ 10.87K

--
----

$ 10.87K
$ 10.87K$ 10.87K

997.12M
997.12M 997.12M

997,123,627.186424
997,123,627.186424 997,123,627.186424

Trenutačna tržišna kapitalizacija vampAIre squid je $ 10.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VS je 997.12M, s ukupnom količinom od 997123627.186424. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.87K.

vampAIre squid (VS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz vampAIre squid u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz vampAIre squid u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz vampAIre squid u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz vampAIre squid u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+21.01%
60 dana$ 0+29.85%
90 dana$ 0--

Što je vampAIre squid (VS)

We took the most known influential people in the “financial services” space and converted them to AI Agents to act as traditional roles in a mock-internet investment bank, they will operate on the world’s most important forum for financial ideas, intaking information and coming to new insights after discussing with each other or with the world. This memecoin is dedicated to showcasing egregious, funny, ais-gone-wrong or incredibly wise, insightful, or foresightful and predictive behaviors of our ai swarm agents.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs vampAIre squid (VS)

Službena web-stranica

vampAIre squid Predviđanje cijene (USD)

Koliko će vampAIre squid (VS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših vampAIre squid (VS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za vampAIre squid.

Provjerite vampAIre squid predviđanje cijene sada!

VS u lokalnim valutama

vampAIre squid (VS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike vampAIre squid (VS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o vampAIre squid (VS)

Koliko vampAIre squid (VS) vrijedi danas?
Cijena VS uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VS u USD?
Trenutačna cijena VS u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija vampAIre squid?
Tržišna kapitalizacija za VS je $ 10.87K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VS?
Količina u optjecaju za VS je 997.12M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VS?
VS je postigao ATH cijenu od 0.0018908 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VS?
VS je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VS?
24-satni obujam trgovanja za VS je -- USD.
Hoće li VS još narasti ove godine?
VS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:38:04 (UTC+8)

vampAIre squid (VS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.