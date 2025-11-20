ValleyDAO Cijena danas

Trenutačna cijena ValleyDAO (GROW) danas je $ 0.274389, s promjenom od 0.84% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GROW u USD je $ 0.274389 po GROW.

ValleyDAO trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3,036,354, s količinom u optjecaju od 11.07M GROW. Tijekom posljednja 24 sata, GROW trgovao je između $ 0.257355 (niska) i $ 0.277196 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 2.42, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.152417.

U kratkoročnim performansama, GROW se kretao +0.29% u posljednjem satu i -13.18% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu ValleyDAO (GROW)

Tržišna kapitalizacija $ 3.04M$ 3.04M $ 3.04M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.24M$ 8.24M $ 8.24M Količina u optjecaju 11.07M 11.07M 11.07M Ukupna količina 30,050,000.0 30,050,000.0 30,050,000.0

