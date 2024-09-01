Valinity (VY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Valinity (VY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Valinity (VY) Informacije Valinity is a decentralized ecosystem designed to acquire the world's strongest tokenized assets Bitcoin Ethereum & Gold to back and enhance the growth of its token VY. By holding Valinity you tap into the growth of Bitcoin and Ethereum, combined with the stability and security of Gold. Every transaction within the Valinity ecosystem—whether from interest from loans, transaction fees, or token sales—is automatically reinvested into acquiring more assets. This continuous cycle of reinvestment strengthens VY, allowing it to consistently outperform the market and outpace Bitcoin, Ethereum, and Gold price performance. By using VY as collateral, you can receive loans in either Bitcoin, Ethereum, or Gold. As Valinity grows, you can continuously refinance your loans, securing liquidity while holding onto your VY . During market volatility, you have the flexibility to repay loans with depreciated assets and take out new loans in higher appreciated assets. For example you can use VY to take out a loan in Gold. When Bitcoin Soars you easily switch—repaying the Gold loan and unlocking Bitcoin at its peak, securing liquidity. Later, when Bitcoin drops in value, you repay the loan at a lower price, freeing up VY to take out a new loan in Gold, generating even more liquidity. Valinity gives you the power to turn market swings into liquidity opportunities, all while keeping your VY—which continues to appreciate. Službena web stranica: https://valinity.io/ Bijela knjiga: https://valinity.io/wp-content/uploads/2024/09/Valinity-Whitepaper-Sept-2024.pdf Kupi VY odmah!

Valinity (VY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Valinity (VY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 6.17M $ 6.17M $ 6.17M Ukupna količina: $ 14.17M $ 14.17M $ 14.17M Količina u optjecaju: $ 11.55M $ 11.55M $ 11.55M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 7.57M $ 7.57M $ 7.57M Povijesni maksimum: $ 0.93197 $ 0.93197 $ 0.93197 Povijesni minimum: $ 0.206458 $ 0.206458 $ 0.206458 Trenutna cijena: $ 0.534373 $ 0.534373 $ 0.534373 Saznajte više o cijeni Valinity (VY)

Valinity (VY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Valinity (VY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VY tokena, istražite VY cijenu tokena uživo!

