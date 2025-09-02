Valinity (VY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.93197$ 0.93197 $ 0.93197 Najniža cijena $ 0.206458$ 0.206458 $ 0.206458 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -0.26% Promjena cijene (7D) -0.26%

Valinity (VY) cijena u stvarnom vremenu je $0.545036. Tijekom protekla 24 sata, VYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VY je $ 0.93197, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.206458.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Valinity (VY)

Tržišna kapitalizacija $ 6.29M$ 6.29M $ 6.29M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.72M$ 7.72M $ 7.72M Količina u optjecaju 11.55M 11.55M 11.55M Ukupna količina 14,167,826.87802509 14,167,826.87802509 14,167,826.87802509

Trenutačna tržišna kapitalizacija Valinity je $ 6.29M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VY je 11.55M, s ukupnom količinom od 14167826.87802509. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.72M.