Valentine Michael Smith Cijena danas

Trenutačna cijena Valentine Michael Smith (VALENTINE) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije VALENTINE u USD je -- po VALENTINE.

Valentine Michael Smith trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 16,728.52, s količinom u optjecaju od 921.88M VALENTINE. Tijekom posljednja 24 sata, VALENTINE trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, VALENTINE se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Valentine Michael Smith (VALENTINE)

Tržišna kapitalizacija $ 16.73K$ 16.73K $ 16.73K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.73K$ 16.73K $ 16.73K Količina u optjecaju 921.88M 921.88M 921.88M Ukupna količina 921,875,725.7284052 921,875,725.7284052 921,875,725.7284052

Trenutačna tržišna kapitalizacija Valentine Michael Smith je $ 16.73K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VALENTINE je 921.88M, s ukupnom količinom od 921875725.7284052. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.73K.