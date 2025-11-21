Valentine Grok Companion (VALENTINE) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Valentine Grok Companion (VALENTINE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 08:21:02 (UTC+8)
Valentine Grok Companion (VALENTINE) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Valentine Grok Companion (VALENTINE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 113.80K
Ukupna količina:
$ 999.81M
Količina u optjecaju:
$ 999.81M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 113.80K
Povijesni maksimum:
$ 0.01498443
Povijesni minimum:
$ 0.00010189
Trenutna cijena:
$ 0.00011484
Valentine Grok Companion (VALENTINE) Informacije

Službena web stranica:
https://x.com/i/communities/1955329455511179543

Valentine Grok Companion (VALENTINE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Valentine Grok Companion (VALENTINE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj VALENTINE tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja VALENTINE tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku VALENTINE tokena, istražite VALENTINE cijenu tokena uživo!

VALENTINE Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide VALENTINE? Naša VALENTINE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

