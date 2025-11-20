Valentine Grok Companion Cijena danas

Trenutačna cijena Valentine Grok Companion (VALENTINE) danas je --, s promjenom od 8.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije VALENTINE u USD je -- po VALENTINE.

Valentine Grok Companion trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 120,857, s količinom u optjecaju od 999.81M VALENTINE. Tijekom posljednja 24 sata, VALENTINE trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01498443, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, VALENTINE se kretao +0.79% u posljednjem satu i -11.08% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Valentine Grok Companion (VALENTINE)

Tržišna kapitalizacija $ 120.86K$ 120.86K $ 120.86K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 120.86K$ 120.86K $ 120.86K Količina u optjecaju 999.81M 999.81M 999.81M Ukupna količina 999,807,381.172751 999,807,381.172751 999,807,381.172751

Trenutačna tržišna kapitalizacija Valentine Grok Companion je $ 120.86K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VALENTINE je 999.81M, s ukupnom količinom od 999807381.172751. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 120.86K.