Valencia CF Fan Token Cijena danas

Trenutačna cijena Valencia CF Fan Token (VCF) danas je $ 0.093007, s promjenom od 3.21% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije VCF u USD je $ 0.093007 po VCF.

Valencia CF Fan Token trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 619,894, s količinom u optjecaju od 6.60M VCF. Tijekom posljednja 24 sata, VCF trgovao je između $ 0.091367 (niska) i $ 0.097746 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 4.95, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.091367.

U kratkoročnim performansama, VCF se kretao -0.97% u posljednjem satu i -5.51% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Valencia CF Fan Token (VCF)

Tržišna kapitalizacija $ 619.89K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 939.34K Količina u optjecaju 6.60M Ukupna količina 10,000,000.0

