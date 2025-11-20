VALA CAPITAL MARKETS Cijena danas

Trenutačna cijena VALA CAPITAL MARKETS (VCM) danas je $ 0.00005223, s promjenom od 4.26% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije VCM u USD je $ 0.00005223 po VCM.

VALA CAPITAL MARKETS trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 417,825, s količinom u optjecaju od 8.00B VCM. Tijekom posljednja 24 sata, VCM trgovao je između $ 0.00004626 (niska) i $ 0.00005487 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00055171, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00004626.

U kratkoročnim performansama, VCM se kretao +1.10% u posljednjem satu i -2.11% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu VALA CAPITAL MARKETS (VCM)

Tržišna kapitalizacija $ 417.83K$ 417.83K $ 417.83K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 417.83K$ 417.83K $ 417.83K Količina u optjecaju 8.00B 8.00B 8.00B Ukupna količina 7,999,808,338.296919 7,999,808,338.296919 7,999,808,338.296919

