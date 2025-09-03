Vainguard (VAIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02817637$ 0.02817637 $ 0.02817637 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.36% Promjena cijene (1D) -13.71% Promjena cijene (7D) -15.70% Promjena cijene (7D) -15.70%

Vainguard (VAIN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VAINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VAIN je $ 0.02817637, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VAIN se promijenio za -1.36% u posljednjih sat vremena, -13.71% u posljednjih 24 sata i -15.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vainguard (VAIN)

Tržišna kapitalizacija $ 57.47K$ 57.47K $ 57.47K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 57.47K$ 57.47K $ 57.47K Količina u optjecaju 999.41M 999.41M 999.41M Ukupna količina 999,408,527.7695959 999,408,527.7695959 999,408,527.7695959

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vainguard je $ 57.47K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VAIN je 999.41M, s ukupnom količinom od 999408527.7695959. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 57.47K.