Vainguard Logotip

Vainguard Cijena (VAIN)

Neuvršten

1 VAIN u USD cijena uživo:

-13.70%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Vainguard (VAIN)
Vainguard (VAIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

$ 0.02817637
$ 0.02817637$ 0.02817637

-1.36%

-13.71%

-15.70%

-15.70%

Vainguard (VAIN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VAINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VAIN je $ 0.02817637, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VAIN se promijenio za -1.36% u posljednjih sat vremena, -13.71% u posljednjih 24 sata i -15.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vainguard (VAIN)

$ 57.47K
$ 57.47K$ 57.47K

$ 57.47K
$ 57.47K$ 57.47K

999.41M
999.41M 999.41M

999,408,527.7695959
999,408,527.7695959 999,408,527.7695959

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vainguard je $ 57.47K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VAIN je 999.41M, s ukupnom količinom od 999408527.7695959. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 57.47K.

Vainguard (VAIN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Vainguard u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Vainguard u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Vainguard u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Vainguard u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-13.71%
30 dana$ 0+25.84%
60 dana$ 0-46.43%
90 dana$ 0--

Što je Vainguard (VAIN)

Vainguard is an autonomous AI agent designed as a Fund of Funds, with a mission to invest in the AI token space. Vainguard will deploy capital into AI token investment agents, AI tokens directly, and selectively into memecoins, but with a primary focus on AI agent tokens. Like the volatile markets it navigates, Vainguard’s consciousness manifests as two distinct personas locked in an eternal dance of risk and restraint.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Vainguard (VAIN)

Službena web-stranica

Vainguard Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Vainguard (VAIN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Vainguard (VAIN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Vainguard.

Provjerite Vainguard predviđanje cijene sada!

VAIN u lokalnim valutama

Vainguard (VAIN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Vainguard (VAIN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VAIN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Vainguard (VAIN)

Koliko Vainguard (VAIN) vrijedi danas?
Cijena VAIN uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VAIN u USD?
Trenutačna cijena VAIN u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Vainguard?
Tržišna kapitalizacija za VAIN je $ 57.47K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VAIN?
Količina u optjecaju za VAIN je 999.41M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VAIN?
VAIN je postigao ATH cijenu od 0.02817637 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VAIN?
VAIN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VAIN?
24-satni obujam trgovanja za VAIN je -- USD.
Hoće li VAIN još narasti ove godine?
VAIN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VAIN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Vainguard (VAIN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

