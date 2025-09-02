Više o UXD

UXD Stablecoin Logotip

UXD Stablecoin Cijena (UXD)

Neuvršten

1 UXD u USD cijena uživo:

$1.001
$1.001$1.001
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena UXD Stablecoin (UXD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:01:38 (UTC+8)

UXD Stablecoin (UXD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24-satna najniža cijena
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24-satna najviša cijena

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 5.03
$ 5.03$ 5.03

$ 0.052523
$ 0.052523$ 0.052523

+0.06%

+0.01%

+0.09%

+0.09%

UXD Stablecoin (UXD) cijena u stvarnom vremenu je $1.001. Tijekom protekla 24 sata, UXDtrgovalo je između najniže cijene $ 1.0 i najviše cijene $ 1.001, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UXD je $ 5.03, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.052523.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UXD se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i +0.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu UXD Stablecoin (UXD)

$ 301.44K
$ 301.44K$ 301.44K

--
----

$ 9.01M
$ 9.01M$ 9.01M

301.11K
301.11K 301.11K

8,999,954.586342
8,999,954.586342 8,999,954.586342

Trenutačna tržišna kapitalizacija UXD Stablecoin je $ 301.44K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UXD je 301.11K, s ukupnom količinom od 8999954.586342. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.01M.

UXD Stablecoin (UXD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz UXD Stablecoin u USD iznosila je $ +0.00014751.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz UXD Stablecoin u USD iznosila je $ +0.0019763744.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz UXD Stablecoin u USD iznosila je $ +0.0008249241.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz UXD Stablecoin u USD iznosila je $ -0.0007620101708757.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00014751+0.01%
30 dana$ +0.0019763744+0.20%
60 dana$ +0.0008249241+0.08%
90 dana$ -0.0007620101708757-0.07%

Što je UXD Stablecoin (UXD)

UXD Protocol is an algorithmic stablecoin that is fully backed by a delta-neutral position using derivatives. UXD Protocol is non-custodial, and does not hold user's deposited crypto assets. Users can mint/redeem UXD on a permissionless basis.UXD users can mint 1 UXD for $1 worth of crypto assets. UXD does not require any over-collateralization.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu.

Resurs UXD Stablecoin (UXD)

Službena web-stranica

UXD Stablecoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će UXD Stablecoin (UXD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših UXD Stablecoin (UXD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za UXD Stablecoin.

Provjerite UXD Stablecoin predviđanje cijene sada!

UXD u lokalnim valutama

UXD Stablecoin (UXD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike UXD Stablecoin (UXD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o UXD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o UXD Stablecoin (UXD)

Koliko UXD Stablecoin (UXD) vrijedi danas?
Cijena UXD uživo u USD je 1.001 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena UXD u USD?
Trenutačna cijena UXD u USD je $ 1.001. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija UXD Stablecoin?
Tržišna kapitalizacija za UXD je $ 301.44K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za UXD?
Količina u optjecaju za UXD je 301.11K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za UXD?
UXD je postigao ATH cijenu od 5.03 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za UXD?
UXD je vidio ATL cijenu od 0.052523 USD.
Koliki je obujam trgovanja za UXD?
24-satni obujam trgovanja za UXD je -- USD.
Hoće li UXD još narasti ove godine?
UXD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte UXD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:01:38 (UTC+8)

UXD Stablecoin (UXD) Važna ažuriranja industrije

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.