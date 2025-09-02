UXD Stablecoin (UXD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 1.0 24-satna najviša cijena $ 1.001 Najviša cijena ikada $ 5.03 Najniža cijena $ 0.052523 Promjena cijene (1H) +0.06% Promjena cijene (1D) +0.01% Promjena cijene (7D) +0.09%

UXD Stablecoin (UXD) cijena u stvarnom vremenu je $1.001. Tijekom protekla 24 sata, UXDtrgovalo je između najniže cijene $ 1.0 i najviše cijene $ 1.001, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UXD je $ 5.03, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.052523.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UXD se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i +0.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu UXD Stablecoin (UXD)

Tržišna kapitalizacija $ 301.44K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.01M Količina u optjecaju 301.11K Ukupna količina 8,999,954.586342

Trenutačna tržišna kapitalizacija UXD Stablecoin je $ 301.44K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UXD je 301.11K, s ukupnom količinom od 8999954.586342. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.01M.