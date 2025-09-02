UX Chain (UX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.359554$ 0.359554 $ 0.359554 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.16% Promjena cijene (1D) -7.08% Promjena cijene (7D) -5.01% Promjena cijene (7D) -5.01%

UX Chain (UX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, UXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UX je $ 0.359554, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UX se promijenio za +0.16% u posljednjih sat vremena, -7.08% u posljednjih 24 sata i -5.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu UX Chain (UX)

Tržišna kapitalizacija $ 921.71K$ 921.71K $ 921.71K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.56M$ 2.56M $ 2.56M Količina u optjecaju 4.43B 4.43B 4.43B Ukupna količina 12,290,000,000.0 12,290,000,000.0 12,290,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija UX Chain je $ 921.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UX je 4.43B, s ukupnom količinom od 12290000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.56M.