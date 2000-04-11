uwu (UWU) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u uwu (UWU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

uwu (UWU) Informacije This token is about an emoticon representing a cute face. The u characters represent closed eyes, while the w represents a cat mouth. It is used to express various warm, happy, or affectionate feelings. The emoticon uwu is often used to denote cuteness (kawaii), happiness, or tenderness. It is popularly used in the furry fandom. It is often erroneously used to reference Japanese otaku culture. The emoticon uwu is known to date back as far as April 11, 2000, when it was used by furry artist Ghislain Deslierres in a post on the furry art site VCL (Vixen Controlled Library). Službena web stranica: https://uwuctosol.com Kupi UWU odmah!

uwu (UWU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za uwu (UWU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 9.29K $ 9.29K $ 9.29K Ukupna količina: $ 996.73M $ 996.73M $ 996.73M Količina u optjecaju: $ 996.73M $ 996.73M $ 996.73M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 9.29K $ 9.29K $ 9.29K Povijesni maksimum: $ 0.00260909 $ 0.00260909 $ 0.00260909 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni uwu (UWU)

uwu (UWU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike uwu (UWU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj UWU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja UWU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku UWU tokena, istražite UWU cijenu tokena uživo!

UWU Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide UWU? Naša UWU stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte UWU predviđanje cijene tokena odmah!

