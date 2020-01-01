UwU Lend (UWU) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u UwU Lend (UWU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

UwU Lend (UWU) Informacije UwU Lend is a liquidity market that offers depositing and borrowing. Users earn interest on deposits and pay interest to borrow. This provides the ability to free capital against assets users are planning to hold for utilization in other investments, leveraging, or expenses. Outstanding loans have more collateral backing them than debt, known as overcollateralization. This eliminates risk of non-payment for depositors. The UwU treasury earns a small amount of fees to cover bad debt in the event of extreme volatility. Borrowers do not have a repayment schedule with no limit on loan duration. UwU Lend is non-custodial; no user funds can be seized by the protocol. Službena web stranica: https://www.uwulend.fi/ Kupi UWU odmah!

UwU Lend (UWU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za UwU Lend (UWU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 92.93K $ 92.93K $ 92.93K Ukupna količina: $ 16.00M $ 16.00M $ 16.00M Količina u optjecaju: $ 11.01M $ 11.01M $ 11.01M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 135.09K $ 135.09K $ 135.09K Povijesni maksimum: $ 380.72 $ 380.72 $ 380.72 Povijesni minimum: $ 0.00373277 $ 0.00373277 $ 0.00373277 Trenutna cijena: $ 0.00844309 $ 0.00844309 $ 0.00844309 Saznajte više o cijeni UwU Lend (UWU)

UwU Lend (UWU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike UwU Lend (UWU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj UWU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja UWU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku UWU tokena, istražite UWU cijenu tokena uživo!

