UwU Lend (UWU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00837452 24-satna najviša cijena $ 0.00841893 Najviša cijena ikada $ 380.72 Najniža cijena $ 0.00373277 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +27.09%

UwU Lend (UWU) cijena u stvarnom vremenu je $0.00839437. Tijekom protekla 24 sata, UWUtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00837452 i najviše cijene $ 0.00841893, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UWU je $ 380.72, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00373277.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UWU se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +27.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu UwU Lend (UWU)

Tržišna kapitalizacija $ 92.04K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 133.99K Količina u optjecaju 10.99M Ukupna količina 16,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija UwU Lend je $ 92.04K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UWU je 10.99M, s ukupnom količinom od 16000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 133.99K.