Trenutačna cijena UWU 69 (UWU69) danas je $ 0.00012465, s promjenom od 14.51% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije UWU69 u USD je $ 0.00012465 po UWU69.

UWU 69 trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 123,199, s količinom u optjecaju od 991.02M UWU69. Tijekom posljednja 24 sata, UWU69 trgovao je između $ 0.00011413 (niska) i $ 0.00014689 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00231136, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00011413.

U kratkoročnim performansama, UWU69 se kretao -0.69% u posljednjem satu i -41.19% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu UWU 69 (UWU69)

Tržišna kapitalizacija $ 123.20K$ 123.20K $ 123.20K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 123.20K$ 123.20K $ 123.20K Količina u optjecaju 991.02M 991.02M 991.02M Ukupna količina 991,024,050.952761 991,024,050.952761 991,024,050.952761

