Cijena UWU 69 uživo danas je 0.00012465 USD.UWU69 tržišna kapitalizacija je 123,199 USD. Pratite ažuriranja cijene UWU69 u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više!Cijena UWU 69 uživo danas je 0.00012465 USD.UWU69 tržišna kapitalizacija je 123,199 USD. Pratite ažuriranja cijene UWU69 u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više!

Više o UWU69

UWU69 Informacije o cijeni

Što je UWU69

UWU69 Službena web stranica

UWU69 Tokenomija

UWU69 Prognoza cijena

UWU 69 Logotip

UWU 69 Cijena (UWU69)

Neuvršten

1 UWU69 u USD cijena uživo:

$0.00012465
-14.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
Grafikon aktualnih cijena UWU 69 (UWU69)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-20 17:58:13 (UTC+8)

UWU 69 Cijena danas

Trenutačna cijena UWU 69 (UWU69) danas je $ 0.00012465, s promjenom od 14.51% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije UWU69 u USD je $ 0.00012465 po UWU69.

UWU 69 trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 123,199, s količinom u optjecaju od 991.02M UWU69. Tijekom posljednja 24 sata, UWU69 trgovao je između $ 0.00011413 (niska) i $ 0.00014689 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00231136, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00011413.

U kratkoročnim performansama, UWU69 se kretao -0.69% u posljednjem satu i -41.19% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu UWU 69 (UWU69)

$ 123.20K
--
$ 123.20K
991.02M
991,024,050.952761
Trenutačna tržišna kapitalizacija UWU 69 je $ 123.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UWU69 je 991.02M, s ukupnom količinom od 991024050.952761. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 123.20K.

UWU 69 Povijest cijena USD

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00011413
24-satna najniža cijena
$ 0.00014689
24-satna najviša cijena

$ 0.00011413
$ 0.00014689
$ 0.00231136
$ 0.00011413
-0.69%

-14.50%

-41.19%

-41.19%

UWU 69 (UWU69) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz UWU 69 u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz UWU 69 u USD iznosila je $ -0.0000924606.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz UWU 69 u USD iznosila je $ -0.0000918190.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz UWU 69 u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-14.50%
30 dana$ -0.0000924606-74.17%
60 dana$ -0.0000918190-73.66%
90 dana$ 0--

Predviđanje cijena za UWU 69

UWU 69 (UWU69) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)
Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za UWU69 u 2030. je $ -- zajedno sa stopom rasta od 0.00%.
UWU 69 (UWU69) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena UWU 69 mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ --.

MEXC alati
Za projekcije scenarija u stvarnom vremenu i personaliziraniju analizu, korisnici mogu upotrijebiti MEXC-ov alat za predviđanje cijena i AI tržišne uvide.
Izjava o odricanju odgovornosti: Ovi scenariji su ilustrativni i edukativni; kriptovalute su nestabilne – provedite vlastito istraživanje (DYOR) prije donošenja odluka.
Želite li znati koju će cijenu UWU 69 dosegnuti u razdoblju 2025. – 2026.? Posjetite našu stranicu s predviđanjima cijena za UWU69 predviđanje cijene za razdoblje 2025. – 2026. klikom na UWU 69 Predviđanje cijene.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Resurs UWU 69 (UWU69)

Službena web-stranica

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o UWU 69

Koliko će 1 UWU 69 vrijediti 2030. godine?
Ako bi UWU 69 rastao godišnjom stopom od 5%, njegova procijenjena vrijednost mogla bi doseći oko $-- do 2026., $-- do2030., $-- do 2035. i $-- do 2040. Ove brojke ilustriraju scenarij stabilnog složenog rasta, iako će stvarna buduća cijena ovisiti o prihvaćanju na tržištu, regulatornim kretanjima i makroekonomskim uvjetima. U nastavku možete pogledati cijelu tablicu projekcija za detaljan godišnji pregled potencijalnih cijena UWU 69 i očekivanog povrata ulaganja.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-20 17:58:13 (UTC+8)

UWU 69 (UWU69) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
11-19 17:17:31Ažuriranja industrije
Yesterday, U.S. Bitcoin spot ETFs saw net outflows of $372.8 million, while Ethereum spot ETFs experienced net outflows of $74.2 million
11-19 12:49:00Ažuriranja industrije
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47Ažuriranja industrije
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44Ažuriranja industrije
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30Ažuriranja industrije
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%

Istražite više o UWU 69

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.