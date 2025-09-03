UTYABSWAP (UTYAB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00493367$ 0.00493367 $ 0.00493367 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.03% Promjena cijene (1D) -1.09% Promjena cijene (7D) -23.16% Promjena cijene (7D) -23.16%

UTYABSWAP (UTYAB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, UTYABtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UTYAB je $ 0.00493367, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UTYAB se promijenio za +0.03% u posljednjih sat vremena, -1.09% u posljednjih 24 sata i -23.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu UTYABSWAP (UTYAB)

Tržišna kapitalizacija $ 101.89K$ 101.89K $ 101.89K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 101.89K$ 101.89K $ 101.89K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija UTYABSWAP je $ 101.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UTYAB je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 101.89K.