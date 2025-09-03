Utgard (UTG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00606778$ 0.00606778 $ 0.00606778 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) +0.01% Promjena cijene (7D) +0.53% Promjena cijene (7D) +0.53%

Utgard (UTG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, UTGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UTG je $ 0.00606778, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UTG se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i +0.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Utgard (UTG)

Tržišna kapitalizacija $ 30.88K$ 30.88K $ 30.88K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 51.46K$ 51.46K $ 51.46K Količina u optjecaju 359.97M 359.97M 359.97M Ukupna količina 599,968,320.0521308 599,968,320.0521308 599,968,320.0521308

Trenutačna tržišna kapitalizacija Utgard je $ 30.88K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UTG je 359.97M, s ukupnom količinom od 599968320.0521308. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 51.46K.