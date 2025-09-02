Više o USUALX

USUALX Informacije o cijeni

USUALX Službena web stranica

USUALX Tokenomija

USUALX Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

USUALx Logotip

USUALx Cijena (USUALX)

Neuvršten

1 USUALX u USD cijena uživo:

$0.093656
$0.093656$0.093656
-0.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena USUALx (USUALX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:53:52 (UTC+8)

USUALx (USUALX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.089812
$ 0.089812$ 0.089812
24-satna najniža cijena
$ 0.098602
$ 0.098602$ 0.098602
24-satna najviša cijena

$ 0.089812
$ 0.089812$ 0.089812

$ 0.098602
$ 0.098602$ 0.098602

$ 1.59
$ 1.59$ 1.59

$ 0.06875
$ 0.06875$ 0.06875

+0.78%

-0.86%

+1.02%

+1.02%

USUALx (USUALX) cijena u stvarnom vremenu je $0.093654. Tijekom protekla 24 sata, USUALXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.089812 i najviše cijene $ 0.098602, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USUALX je $ 1.59, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.06875.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USUALX se promijenio za +0.78% u posljednjih sat vremena, -0.86% u posljednjih 24 sata i +1.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu USUALx (USUALX)

$ 46.52M
$ 46.52M$ 46.52M

--
----

$ 46.52M
$ 46.52M$ 46.52M

497.31M
497.31M 497.31M

497,314,008.3187918
497,314,008.3187918 497,314,008.3187918

Trenutačna tržišna kapitalizacija USUALx je $ 46.52M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USUALX je 497.31M, s ukupnom količinom od 497314008.3187918. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 46.52M.

USUALx (USUALX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz USUALx u USD iznosila je $ -0.00081743543065522.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz USUALx u USD iznosila je $ +0.0070397745.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz USUALx u USD iznosila je $ -0.0050946745.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz USUALx u USD iznosila je $ -0.0694244530969225.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00081743543065522-0.86%
30 dana$ +0.0070397745+7.52%
60 dana$ -0.0050946745-5.43%
90 dana$ -0.0694244530969225-42.57%

Što je USUALx (USUALX)

Usual protocol is a decentralized banking framework centered around USD0, a stablecoin designed as a liquid deposit token. It embodies the principle of redistributing value generated by users through a revenue-based token, USUAL. This approach enables users to access yields while simultaneously gaining exposure to the protocol’s growth and long-term success. $USUALx is the staked version of $USUAL. It empowers holders with governance rights and grants daily $USUAL rewards.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs USUALx (USUALX)

Službena web-stranica

USUALx Predviđanje cijene (USD)

Koliko će USUALx (USUALX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših USUALx (USUALX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za USUALx.

Provjerite USUALx predviđanje cijene sada!

USUALX u lokalnim valutama

USUALx (USUALX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike USUALx (USUALX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o USUALX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o USUALx (USUALX)

Koliko USUALx (USUALX) vrijedi danas?
Cijena USUALX uživo u USD je 0.093654 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena USUALX u USD?
Trenutačna cijena USUALX u USD je $ 0.093654. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija USUALx?
Tržišna kapitalizacija za USUALX je $ 46.52M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za USUALX?
Količina u optjecaju za USUALX je 497.31M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za USUALX?
USUALX je postigao ATH cijenu od 1.59 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za USUALX?
USUALX je vidio ATL cijenu od 0.06875 USD.
Koliki je obujam trgovanja za USUALX?
24-satni obujam trgovanja za USUALX je -- USD.
Hoće li USUALX još narasti ove godine?
USUALX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte USUALX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:53:52 (UTC+8)

USUALx (USUALX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.