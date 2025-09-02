USUALx (USUALX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.089812 24-satna najniža cijena $ 0.098602 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 1.59 Najniža cijena $ 0.06875 Promjena cijene (1H) +0.78% Promjena cijene (1D) -0.86% Promjena cijene (7D) +1.02%

USUALx (USUALX) cijena u stvarnom vremenu je $0.093654. Tijekom protekla 24 sata, USUALXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.089812 i najviše cijene $ 0.098602, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USUALX je $ 1.59, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.06875.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USUALX se promijenio za +0.78% u posljednjih sat vremena, -0.86% u posljednjih 24 sata i +1.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu USUALx (USUALX)

Tržišna kapitalizacija $ 46.52M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 46.52M Količina u optjecaju 497.31M Ukupna količina 497,314,008.3187918

Trenutačna tržišna kapitalizacija USUALx je $ 46.52M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USUALX je 497.31M, s ukupnom količinom od 497314008.3187918. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 46.52M.