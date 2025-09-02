Više o USD0

Usual USD Logotip

Usual USD Cijena (USD0)

Neuvršten

1 USD0 u USD cijena uživo:

$0.998103
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Usual USD (USD0)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:53:45 (UTC+8)

Usual USD (USD0) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.996842
24-satna najniža cijena
$ 0.999541
24-satna najviša cijena

$ 0.996842
$ 0.999541
$ 1.33
$ 0.962885
-0.05%

-0.03%

-0.14%

-0.14%

Usual USD (USD0) cijena u stvarnom vremenu je $0.997708. Tijekom protekla 24 sata, USD0trgovalo je između najniže cijene $ 0.996842 i najviše cijene $ 0.999541, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USD0 je $ 1.33, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.962885.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USD0 se promijenio za -0.05% u posljednjih sat vremena, -0.03% u posljednjih 24 sata i -0.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Usual USD (USD0)

$ 573.44M
--
$ 573.35M
574.53M
574,443,758.2241831
Trenutačna tržišna kapitalizacija Usual USD je $ 573.44M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USD0 je 574.53M, s ukupnom količinom od 574443758.2241831. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 573.35M.

Usual USD (USD0) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Usual USD u USD iznosila je $ -0.0003303317135983.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Usual USD u USD iznosila je $ +0.0002514224.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Usual USD u USD iznosila je $ -0.0001229176.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Usual USD u USD iznosila je $ -0.0001580838767822.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0003303317135983-0.03%
30 dana$ +0.0002514224+0.03%
60 dana$ -0.0001229176-0.01%
90 dana$ -0.0001580838767822-0.01%

Što je Usual USD (USD0)

USD0 is a stablecoin fully backed 1:1 by Real-World Assets (RWA) like US Treasury Bills. It provides users with a stable, secure asset that is independent of traditional banking systems, fully transferable, and accessible within the DeFi ecosystem. As the core stability asset of Usual, USD0 supports transparency and security by maintaining real-time reserves, offering a non-fractional, reliable alternative to stablecoins like USDT and USDC.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Usual USD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Usual USD (USD0) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Usual USD (USD0) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Usual USD.

Provjerite Usual USD predviđanje cijene sada!

USD0 u lokalnim valutama

Usual USD (USD0) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Usual USD (USD0) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o USD0 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Usual USD (USD0)

Koliko Usual USD (USD0) vrijedi danas?
Cijena USD0 uživo u USD je 0.997708 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena USD0 u USD?
Trenutačna cijena USD0 u USD je $ 0.997708. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Usual USD?
Tržišna kapitalizacija za USD0 je $ 573.44M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za USD0?
Količina u optjecaju za USD0 je 574.53M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za USD0?
USD0 je postigao ATH cijenu od 1.33 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za USD0?
USD0 je vidio ATL cijenu od 0.962885 USD.
Koliki je obujam trgovanja za USD0?
24-satni obujam trgovanja za USD0 je -- USD.
Hoće li USD0 još narasti ove godine?
USD0 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte USD0 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:53:45 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.