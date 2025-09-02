Usual USD (USD0) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.996842 $ 0.996842 $ 0.996842 24-satna najniža cijena $ 0.999541 $ 0.999541 $ 0.999541 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.996842$ 0.996842 $ 0.996842 24-satna najviša cijena $ 0.999541$ 0.999541 $ 0.999541 Najviša cijena ikada $ 1.33$ 1.33 $ 1.33 Najniža cijena $ 0.962885$ 0.962885 $ 0.962885 Promjena cijene (1H) -0.05% Promjena cijene (1D) -0.03% Promjena cijene (7D) -0.14% Promjena cijene (7D) -0.14%

Usual USD (USD0) cijena u stvarnom vremenu je $0.997708. Tijekom protekla 24 sata, USD0trgovalo je između najniže cijene $ 0.996842 i najviše cijene $ 0.999541, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USD0 je $ 1.33, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.962885.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USD0 se promijenio za -0.05% u posljednjih sat vremena, -0.03% u posljednjih 24 sata i -0.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Usual USD (USD0)

Tržišna kapitalizacija $ 573.44M$ 573.44M $ 573.44M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 573.35M$ 573.35M $ 573.35M Količina u optjecaju 574.53M 574.53M 574.53M Ukupna količina 574,443,758.2241831 574,443,758.2241831 574,443,758.2241831

Trenutačna tržišna kapitalizacija Usual USD je $ 573.44M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USD0 je 574.53M, s ukupnom količinom od 574443758.2241831. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 573.35M.