Usual ETH (ETH0) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Usual ETH (ETH0), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Usual ETH (ETH0) Informacije

ETH0 is a synthetic ETH asset fully backed by Lido’s wstETH and issued by the Usual protocol. It allows institutional investors and crypto-native whales to maintain directional ETH exposure while capturing significantly higher yields than conventional staking or restaking.

Powered by the same architecture that underpins Usual’s stablecoin (backed by tokenized T-bills), ETH0 holders receive USUAL tokens, allowing them to outperform the underlying yield.

For hedge funds, treasuries, and whales seeking to make ETH work harder, ETH0 offers a liquid, composable, and yield-optimized vehicle.

Službena web stranica:
https://usual.money/
Bijela knjiga:
https://docs.usual.money/resources-and-ecosystem/whitepaper

Usual ETH (ETH0) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Usual ETH (ETH0), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 65.93M
Ukupna količina:
$ 14.95K
Količina u optjecaju:
$ 14.95K
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 65.93M
Povijesni maksimum:
$ 4,937.82
Povijesni minimum:
$ 2,133.68
Trenutna cijena:
$ 4,408.59
Usual ETH (ETH0) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Usual ETH (ETH0) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj ETH0 tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja ETH0 tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku ETH0 tokena, istražite ETH0 cijenu tokena uživo!

ETH0 Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide ETH0? Naša ETH0 stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.