Usual ETH (ETH0) Informacije ETH0 is a synthetic ETH asset fully backed by Lido’s wstETH and issued by the Usual protocol. It allows institutional investors and crypto-native whales to maintain directional ETH exposure while capturing significantly higher yields than conventional staking or restaking. Powered by the same architecture that underpins Usual’s stablecoin (backed by tokenized T-bills), ETH0 holders receive USUAL tokens, allowing them to outperform the underlying yield. For hedge funds, treasuries, and whales seeking to make ETH work harder, ETH0 offers a liquid, composable, and yield-optimized vehicle. Službena web stranica: https://usual.money/ Bijela knjiga: https://docs.usual.money/resources-and-ecosystem/whitepaper Kupi ETH0 odmah!

Usual ETH (ETH0) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Usual ETH (ETH0), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 65.93M $ 65.93M $ 65.93M Ukupna količina: $ 14.95K $ 14.95K $ 14.95K Količina u optjecaju: $ 14.95K $ 14.95K $ 14.95K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 65.93M $ 65.93M $ 65.93M Povijesni maksimum: $ 4,937.82 $ 4,937.82 $ 4,937.82 Povijesni minimum: $ 2,133.68 $ 2,133.68 $ 2,133.68 Trenutna cijena: $ 4,408.59 $ 4,408.59 $ 4,408.59 Saznajte više o cijeni Usual ETH (ETH0)

Usual ETH (ETH0) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Usual ETH (ETH0) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ETH0 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ETH0 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ETH0 tokena, istražite ETH0 cijenu tokena uživo!

