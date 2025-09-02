Usual ETH (ETH0) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 4,251.38 $ 4,251.38 $ 4,251.38 24-satna najniža cijena $ 4,472.41 $ 4,472.41 $ 4,472.41 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 4,251.38$ 4,251.38 $ 4,251.38 24-satna najviša cijena $ 4,472.41$ 4,472.41 $ 4,472.41 Najviša cijena ikada $ 4,937.82$ 4,937.82 $ 4,937.82 Najniža cijena $ 2,133.68$ 2,133.68 $ 2,133.68 Promjena cijene (1H) +0.55% Promjena cijene (1D) -1.37% Promjena cijene (7D) -0.03% Promjena cijene (7D) -0.03%

Usual ETH (ETH0) cijena u stvarnom vremenu je $4,396.68. Tijekom protekla 24 sata, ETH0trgovalo je između najniže cijene $ 4,251.38 i najviše cijene $ 4,472.41, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ETH0 je $ 4,937.82, dok je najniža cijena svih vremena $ 2,133.68.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ETH0 se promijenio za +0.55% u posljednjih sat vremena, -1.37% u posljednjih 24 sata i -0.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Usual ETH (ETH0)

Tržišna kapitalizacija $ 66.08M$ 66.08M $ 66.08M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 66.08M$ 66.08M $ 66.08M Količina u optjecaju 15.03K 15.03K 15.03K Ukupna količina 15,029.22487719446 15,029.22487719446 15,029.22487719446

Trenutačna tržišna kapitalizacija Usual ETH je $ 66.08M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ETH0 je 15.03K, s ukupnom količinom od 15029.22487719446. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 66.08M.