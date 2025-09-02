Više o ETH0

ETH0 Informacije o cijeni

ETH0 Bijela knjiga

ETH0 Službena web stranica

ETH0 Tokenomija

ETH0 Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Usual ETH Logotip

Usual ETH Cijena (ETH0)

Neuvršten

1 ETH0 u USD cijena uživo:

$4,396.68
$4,396.68$4,396.68
-1.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Usual ETH (ETH0)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:53:37 (UTC+8)

Usual ETH (ETH0) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 4,251.38
$ 4,251.38$ 4,251.38
24-satna najniža cijena
$ 4,472.41
$ 4,472.41$ 4,472.41
24-satna najviša cijena

$ 4,251.38
$ 4,251.38$ 4,251.38

$ 4,472.41
$ 4,472.41$ 4,472.41

$ 4,937.82
$ 4,937.82$ 4,937.82

$ 2,133.68
$ 2,133.68$ 2,133.68

+0.55%

-1.37%

-0.03%

-0.03%

Usual ETH (ETH0) cijena u stvarnom vremenu je $4,396.68. Tijekom protekla 24 sata, ETH0trgovalo je između najniže cijene $ 4,251.38 i najviše cijene $ 4,472.41, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ETH0 je $ 4,937.82, dok je najniža cijena svih vremena $ 2,133.68.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ETH0 se promijenio za +0.55% u posljednjih sat vremena, -1.37% u posljednjih 24 sata i -0.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Usual ETH (ETH0)

$ 66.08M
$ 66.08M$ 66.08M

--
----

$ 66.08M
$ 66.08M$ 66.08M

15.03K
15.03K 15.03K

15,029.22487719446
15,029.22487719446 15,029.22487719446

Trenutačna tržišna kapitalizacija Usual ETH je $ 66.08M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ETH0 je 15.03K, s ukupnom količinom od 15029.22487719446. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 66.08M.

Usual ETH (ETH0) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Usual ETH u USD iznosila je $ -61.301666379733.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Usual ETH u USD iznosila je $ +1,237.5827624160.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Usual ETH u USD iznosila je $ +3,171.6976827960.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Usual ETH u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -61.301666379733-1.37%
30 dana$ +1,237.5827624160+28.15%
60 dana$ +3,171.6976827960+72.14%
90 dana$ 0--

Što je Usual ETH (ETH0)

ETH0 is a synthetic ETH asset fully backed by Lido’s wstETH and issued by the Usual protocol. It allows institutional investors and crypto-native whales to maintain directional ETH exposure while capturing significantly higher yields than conventional staking or restaking. Powered by the same architecture that underpins Usual’s stablecoin (backed by tokenized T-bills), ETH0 holders receive USUAL tokens, allowing them to outperform the underlying yield. For hedge funds, treasuries, and whales seeking to make ETH work harder, ETH0 offers a liquid, composable, and yield-optimized vehicle.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Usual ETH Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Usual ETH (ETH0) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Usual ETH (ETH0) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Usual ETH.

Provjerite Usual ETH predviđanje cijene sada!

ETH0 u lokalnim valutama

Usual ETH (ETH0) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Usual ETH (ETH0) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ETH0 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Usual ETH (ETH0)

Koliko Usual ETH (ETH0) vrijedi danas?
Cijena ETH0 uživo u USD je 4,396.68 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ETH0 u USD?
Trenutačna cijena ETH0 u USD je $ 4,396.68. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Usual ETH?
Tržišna kapitalizacija za ETH0 je $ 66.08M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ETH0?
Količina u optjecaju za ETH0 je 15.03K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ETH0?
ETH0 je postigao ATH cijenu od 4,937.82 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ETH0?
ETH0 je vidio ATL cijenu od 2,133.68 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ETH0?
24-satni obujam trgovanja za ETH0 je -- USD.
Hoće li ETH0 još narasti ove godine?
ETH0 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ETH0 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:53:37 (UTC+8)

Usual ETH (ETH0) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.